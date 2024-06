Tarneraskuste tõttu kaob Ozempic kiiresti lettidelt. Patsiendid pöörduvad musta turu poole

Ennekõike teist tüüpi diabeedi ravimina turule toodud Ozempicut on viimastel aastatel hellitavalt kutsutud revolutsiooniliseks imeravimiks. Seda seetõttu, et ravimi üks kõrvaltoime on kaalulangus. Samas on Ozempicut tootval Taani ravimifirmal Novo Nordisk välja töötatud ka otseselt kaalulangetamiseks mõeldud ravim Wegovy.