Maailma meedia Kallasest: EL-i välisesindajaks saab otsekohene nohik, Nõukogude repressioonide ohver

Nagu kurtis kolmapäeval Vene välisminister Sergei Lavrov, tunneb Venemaa muret EL-i välispoliitikat ähvardava „eestistumise“ pärast. „Kõige pöörasemad russofoobid on juba määratud euroliidu struktuuride tulevasteks juhtideks, see on kurb,“ ütles Lavrov.

Euronews meenutab oma artiklis, et Kallas on Venemaal kuulutatud tagaotsitavaks. „Moskva on pannud tema pea eest välja tasu, nüüd otsitakse Kaja Kallast ka Brüsselis,“ kuulutab pealkiri. Ka Euronews leiab, et Kallase välisesindajaks saamist võib pidada tugevaks signaaliks Moskvale. Lisaks oleks ta esimene idaeurooplane selles ametis ja esimene eestlane EL-i tippametis.