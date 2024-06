VIDEO JA BLOGI | Trump teledebatis: Ukraina kaotab sõja ja on Bideni süü, et see puhkes

Debatt keerles peamiselt immigratsiooni ja majanduse üle, kuid lühidalt mainiti ka sõdu Ukrainas ja Gazas. Trump põikles esialgu kõrvale küsimusest, kas ta lepiks Vladimir Putini territoriaalsete nõudmistega, kuid vastas lõpuks eitavalt. Ta jätkas siiski, et sõda tuleb lõpetada ja lõppeks tema võimule tulles kiiresti – kui Putin enne kogu Ukrainat ei valluta. Samuti poleks sõda tema valitsusajal kunagi juhtunud, kuna Putin austab teda.

Biden hoiatas vastuseks, et Putin ei loobu osalise võiduga, vaid tahab kogu Ukrainat ning ei piirdu sellega, vaid hakkab järgmiseks ähvardama Valgevenet ja Poolat. Samuti ründas ta Trumpi selle vaenuliku suhtumise pärast liitlastesse. Trumpi sõnul aga aitasid just tema ähvardused Euroopa kaitsekulusid tõsta.

Gaza teemal väitis Biden, et tema soovitud rahuleppe vastu on ainult Hamas. Iisraelile väljendas ta toetust, kuid ütles, et teatud tüüpi pomme ei peaks linnades kasutama. Trumpi sõnul soovib hoopis Iisrael sõja jätkumist ja seda tuleb igakülgselt toetada.