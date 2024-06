HOMME VARAHOMMIKUL | Biden ja Trump astuvad sõnasõtta, mida peetakse USA presidendivalimiste otsustavaks hetkeks

Esimest korda ajaloos lähevad miljonite televaatajate ees vastamisi ametis olev president ja endine president. Väitlus leiab lisaks aset palju varem kui tavaliselt, juba enne erakondade suurkogusid.

CNN-i sõnul toimub vastasseis kõige otsustavamal hetkel ja see on Bideni jaoks parim võimalus oma tagasivalimiskampaaniale uus hoog sisse lükata. CNN meenutab, et Trump tegi eelmiste valimiste järel katse tõttu takistada võimu rahumeelset üleminekut ning tema lubaduste tõttu asuda valituks osutudes isiklikku kättemaksu ellu viima.

Demokraadid loodavad meeleheitlikult, et 81-aastane Biden suudab üles näidata vitaalsust ja teravust. 78-aastase Trumpi jaoks võib olla suurim oht tema võimalik selline esinemine, mis tõestaks Bideni hoiatusi, et ta on presidendiks olemiseks liiga segane.

Oodatakse, et Biden annab Trumpile lööke abordi asjus, mis on üks väheseid valdkondi, milles Biden on küsitluste järgi Trumpist populaarsem, ja suure armastuse pärast välismaa diktaatorite vastu. Trump on juba märku andnud, et kavatseb kujutada Bidenit kontrollimatu sisserände, vohava kuritegevuse ja valusa majandussurutise süüdlasena.