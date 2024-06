Kaitseministri sõnul võib Iisrael Liibanoni tagasi kiviaega saata, aga ei taha seda teha

„Me ei taha sõtta sattuda, sest see ei ole Iisraeli jaoks hea. Meil on võime saata Liibanon tagasi kiviaega, aga me ei taha seda teha,“ ütles Gallant ajakirjanikele, vahendab AFP. „Me ei taha sõda, aga me valmistume igaks stsenaariumiks. Hezbollah mõistab väga hästi, et me suudame Liibanonis tohutut kahju tekitada, kui sõda valla päästetakse.“