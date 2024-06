Sanna Marini uus elu. Soome ekspeaminister naudib vabadust koos kõrgema palga ja fännide austusega

On vähe poliitikuid, kes naudiksid võimult lahkumist nii nähtavalt kui Soome ekspeaminister Sanna Marin. Eelmisel sügisel saabunud vabanemishetk on selgelt eristatav ka tema populaarsel Instagrami kontol, kus millalgi asendusid ranged kleidid ja pükskostüümid potaste, teksade ja päikeseprillidega. Muutust on tajuda ka tema kehakeeles ja naeratuses.

Soome mullustel parlamendivalimistel said Marini juhitud sotsid juurde nii hääli kui ka kohti, ent muutunud poliitikamaastikul selleks enam võiduks ei piisanud ja nad tõrjuti opositsiooni. Marin loobus esimehekohast ning lahkus septembris ka parlamendist, olles juba varem kummutanud ootused, et ta võiks presidendiks kandideerida. Veidi pärast valimisi avalikustas ta ühtlasi, et lahutab oma kolm aastat kestnud abielu Markus Räikköneniga, kuid nad kasvatavad siiski koos edasi oma last.