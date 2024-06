VIDEO ja BLOGI | Tsahkna valitsuse pressikonverentsil: on vaja kiiresti selgust, kes juhib tulevikus valitsust

Tsahkna sõnas valitsuse pressikonverentsil, et kui Kaja Kallasele tehakse täna ettepanek asuda Euroopas kõrgemale ametikohale, muutub poliitiline olukord. „Meil on töötav valitsus ja on vaja kiiresti selgust tuleviku suhtes - kes juhib valitsust, mis valitsus on ja mis otsuseid teeb,“ ütles ta. „Täna on vaja otsustusvõimelist koalitsiooni.“