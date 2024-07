Omavalitsuste omavoli. KOV võib eestkostjana lapsed oma äranägemise järgi lastekodusse saata

Kui vanemateta jäänud lapsed või arusaamisvõimetud täiskasvanud on jäänud kohaliku omavalitsuse (KOV) eestkostetavateks, on omavalitsusel vaba voli nende saatust juhtida. Kui omavalitsus otsustab ühel hetkel kas lapse lastekodusse või erivajadustega inimese erihooldekodusse saata – mis on KOV-ile lihtsam lahendus, sest siis ei pea hoolealuseid kodus teenustega aitama –, on neil selleks kõik juriidilised õigused olemas.