Paavst hoiatas narkootikumide legaliseerimise eest

„Narkomaania vähendamist ei saavutata uimastitarbimise liberaliseerimisega – see on illusioon – nagu on mõnes riigis välja pakutud või juba rakendatud,“ ütles Franciscus Püha Peetruse väljakul oma iganädalasel audientsil. Reutersi teatel ei teinud paavst erisust nii-öelda pehmete narkootikumide (trankvillisaatorid, barbituraadid, kanep) ja kõvade uimastite (heroiin, kokaiin, opiaadid jms) vahel.