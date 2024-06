Biden kaalub USA sõjaliste töövõtjate Ukrainasse lubamist

Neli USA ametnikku ütlesid CNN-ile, et poliitika on veel väljatöötamisel ja president Joe Biden ei ole seda veel lõplikult heaks kiitnud.

Juhul kui muudatus heaks kiidetakse, viiakse see ellu ilmselt selle aasta jooksul. See võimaldaks Pentagonil esimest korda pärast Venemaa sissetungi algust anda USA ettevõtetele lepingud töö tegemiseks Ukrainas. CNN-iga rääkinud ametnikud loodavad, et see kiirendab Ukraina sõjaväe kasutatavate relvasüsteemide hooldust ja remonti.