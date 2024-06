TAGATUBA | Kaja Kallase lahkumisetendus algab ilmselt täna. Kas ta viskab lahkudes granaadi?

Margus Tsahkna (Eesti 200) ütleb, et loodab väga, et Kaja Kallas selle koha saab, seda kahel põhjusel. „Olles ise välisasjade nõukogus üle aasta töötanud, siis praeguses julgeolekuolukorras saada selline koht oleks ajalooline ja sisuliselt oluline sündmus. Ma tõsiselt loodan, et ta selle saab,“ räägib Tsahkna. „Teiseks, siis tuleb ka selgus. Paratamatult on kummitanud kuude kaupa, et mis saab. Meil on vaja leppida kokku, mis saab Eesti riigist,“ lisab ta.