DELFI BRÜSSELIS | Ajalooline otsus! Kaja Kallas sai rohelise tee EL-i välispoliitikajuhi ametisse

„Mul on au pälvida Euroopa Ülemkogu toetus, et saada nimetatud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks. Teie usaldus tähendab mulle palju,“ säutsus Kaja Kallas oma esimeses avalikus sõnavõtus pärast otsuse langemist.

Kallas ütles, et nimetamine Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaadiks on suur usaldus ja au nii talle kui ka Eesti riigile. „Ühtlasi on kolleegide otsus esitada mind kandidaadiks sümboolne ajal, mil tähistame oma riigi liikmelisuse 20 aasta möödumist ELis,“ sõnas peaminister. Sellega teenis Eesti valitsusjuht saalis viibinud rahvusvaheliselt meedialt aplausi.