Keenia meeleavaldustes on hukkunud vähemalt 23 inimest

Eile toimusid mitmel pool Keenias meeleavaldused seaduseelnõu vastu, mille eesmärk on koguda veel 2,7 miljardi dollari ulatuses makse, et vähendada riigi võlakoormust. Riigi pealinnas Nairobis tuli tänavatele tuhandeid inimesi ja protest muutus vägivaldseks. Meeleavaldajad tungisid parlamendihoonesse ning politsei avas inimeste vastu tuleks. Lisaks kasutati veekahureid ja pipragaasi.

Rahulolematust uue eelnõuga süvendab asjaolu, et Keeniat on mitu aastat räsinud elukalliduskriis. Riiki on järjest tabanud mitu majandusšokki, mille on põhjustanud COVID-19-pandeemia, Ukraina sõda, kaks aastat järjest kestnud põud ja valuuta odavnemine.