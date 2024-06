Mart Helme Arnold Rüütli otsusest EKRE hüljata: kurb, et ta eelnevalt ühendust ei võtnud

„Mul on kahju. Kahekordselt kahju, et ta eelnevalt ära ei kuulanud, mis EKRE-s tegelikult toimub,“ ohkab Mart Helme uudise peale, et Arnold Rüütel enam parteisse ei kuulu. Helme oletab, et sammu taga oli ennekõike Ingrid Rüütli soov, kes samuti parteist lahkus.