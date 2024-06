Arnold ja Ingrid Rüütel lahkusid EKRE-st. Põlluaas: ta leidis, et see pole partei, mille auesimees ta tahaks olla

Arnold Rüütli telefon on välja lülitatud. Ingrid Rüütel ütles Delfile, et nad ei soovi intervjuud anda.

„Arnold Rüütel leidis, et EKRE on muutunud erakonnaks, mille auesimees ta enam olla ei saa,“ ütles Henn Põlluaas. Ta täpsustas, et kuulis väljaastumise uudist ajakirjanikult, ent teadis, et selline otsus võib olla tulemas.

„See on väga kurb samm,“ ütles Jaak Madison, kes nagu Põlluaaski on EKRE-st lahkunud. Eurosaadik tõi välja Rüütli teened Eesti iseseisvuse taastamisel ning teenistuse presidendina. „On märgiline, et ta lahkub EKRE-st. See peaks panema praegused liikmed, eriti juhtliikmed ja erakonna esimehe, mõtlema, kas praegu valitud strateegia erakonnas võimu koondamisel on olnud kõige targem ja kas see aitab Eesti riigi ja rahva heaolu eest seista,“ rääkis Madison.