Erdoğan avaldas Liibanonile toetust ja heitis Iisraelile ette plaani piirkonnas sõda levitada

Erdoğan ütles parlamendis peetud kõnes, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kavatseb piirkonda levitada Gaza sõda, vahendab Reuters. „Tundub, et Iisrael on nüüd pärast Gaza hävitamist ja põletamist oma pilgud Liibanoni poole pööranud. Me näeme, et lääneriigid toetavad Iisraeli kulisside taga,“ lisas ta.