Politsei otsib Valgas kadunud 29-aastast Andrust

Andrus lahkus oma elupaigast 23. juunil kella 17 paiku ning ei ole sinna seni tagasi pöördunud. Mees läks tol õhtul jalutama ning praeguseni puudub teadmine, kus ja kellega ta aega veeta võiks. Politsei on kontrollinud Valgas erinevaid aadresse, kus mees varasemalt aega veetnud on, kuid hetkel on tema asukoht jätkuvalt tuvastamata.