Kas kasiinopakkumised tuleks keelustada? Kriitiline arvamusvaade

Enesepiirangud ei pruugi olla piisavad

Olgugi et kasiinopakkumised on integreeritud sügavale hasartmängumaailma olemusse ning nende abil saavad hasartmängukorraldajad konkurentsis püsida, tuleb kriitiliselt vaadelda seda, kuivõrd oluline roll on taolistel boonustel ning mängijate õhutamisel tegema vastutustundetuid otsuseid.

Eesti kasiinodes saab küll rakendada erinevaid enesepiiramise mehhanisme, kuid kui mängijal on võimalik haarata erinevaid boonuseid või osaleda kampaaniates, võivad taolised enesepiirangud unustusse vajuda: hasart võtab üle, eriti kui tegemist on ajutiste kampaaniatega, kus ei saa võib-olla osaleda kauem kui paari päeva vältel. Ajaline piiritletus võib tekitada mängijas alateadliku hirmu pakkumisest ilma jääda, mistõttu võidakse vastutustundliku mängimise põhimõtetest kõrvale kalduda ning teha enda jaoks liialt suuri sissemakseid. Mõne mängija jaoks võib juba lisanduv 100-eurone ülekanne tähendada potentsiaalseid rahalisi probleeme, ehkki veebikasiino perspektiivist ei tundu see suure ülekandena.

Kasiinopakkumised on kavalad mehhanismid, mille puhul on keeruline öelda, kas ja millisel määral need mõjutavad mängijaid valele rajale pöörama ning suurendavad hasartmänguprobleemide teket. Küll aga ei saa salata, et hasartmängurlus ning sellega kaasnevad probleemid on mastaapsed kõikjal Euroopas. Portaali Käteiskierrokset kohaselt on ka meie naaberriigis Soomes hasartmänguprobleemid viimastel aastatel märgatavalt kasvanud. Soomes tegutseb küll endiselt riiklik hasartmängumonopol, kuid kui piiratud turul on juba lokkav hasartmänguprobleem, tuleb vaadata eestlaste mängulembusele eriti kriitiliselt otsa ning analüüsida, kui suur roll on probleemi süvenemisel just kasiinopakkumistel.