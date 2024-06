Tauro Kenneli aretuskeskus tõi Leetu ajaloolised võidud – varem raskesti taltsutatavast koerast sai meister

“Asjaolu, et kõik näitustel osalenud koerad pälvisid auhinna, on suur tunnustus. On oluline mõista, et välismaalastel ei ole kerge Ameerikas võita, sest nad toetavad oma aretust, aga kõigi loomade näitusevõidud näitasid ennekõike meie aretuskeskuse stabiilsust,“ kinnitab Plungė.Meie neljajalgsed sõbrad noppisid lisaks võite ka mitmetelt erinäitustelt: Tauro Burgundia pälvis auhinnad BOS ja Select; Jordon Chriscendo pälvis kaks korda auhinna Close Encounter Winners dog (see auhind antakse neile, kes võidavad oma klassi ja saavad tšempionieelse klassi parimaks) ning ühe 4. koha; Ralli tuli kaks korda teiseks ja kaks korda esimeseks; Tauro Zylutė pälvis BOB-i ja BOS-i; Tauro Burgundia BOS-i.

„Iga aretaja, kes kogeb sellist hetke, tunneb kahtlemata tohutut rõõmu ja uhkust selle üle, millega tema koerad on hakkama saanud. Seda hinnalist auhinda käes hoides tundsin tõelist õndsust. See tunne oli hoomamatu. Oli ääretult suur au saada samal ajal õnnitlusi maailma parimatelt aretajatelt ning silme eest jooksis läbi kogu elu, millest suure osa olen pühendanud kääbusspitsi tõule,“ rääkis J. J. Plungė rõõmustades ja avaldas, mis aitab tal selliseid võite saavutada.

See on iga tõu jaoks kõige prestiižsem näitus, kus kõik Tauro Kenneli aretuskeskuse osalenud koerad tulid tänavu auhinnalistele kohtadele ja kaks neist pälvisid tšempioni tiitli. UAB KIKA GROUP-i (kellele aretuskeskus kuulub) asutaja ja juht ning pikaaegne aretaja Janita Januškauskaitė-Plungė pälvis maailma parima aretaja auhinna.

Varem raskesti taltsutatavast koerast sai meister

Ilmselt kõige tähtsamaks tunnustuseks peab Plungė siiski kahe Tauro Kenneli aretuskeskuse koera finaalheitlust ja talle omistatud parima aretaja tiitlit.

“Koguni kolm meie koera pääses 20 tšempioniklassi: Tauro Pranciškus, Tauro Burgundia ja Tauro Zylutė. Tegemist oli vägeva võistlusega, kus oli palju pinget, kuid Pranciškus ja Burgundia pääsesid finaali. Nutsin selle toimumise ajal, käed värisesid filmides. Tundsin kogu aja suurt uhkust, vaadates, kuidas alles mõni aeg tagasi ilusate lapsukestena ringi jooksnud koerad töötavad nüüd nagu Šveitsi kellad, kuuletudes treeneri igale liigutusele. Näib, et nad suisa hingavad ühes rütmis,“ jagas UAB KIKA GROUP-i asutaja.

Tal on hea meel, et Leedust pärit lemmikloomad said Ameerikas sellise ülemaailmse tunnustuse osaliseks ja et juba varem mitu tiitlit võitnud Tauro Pranciškus on tipus. Aretaja sõnul oli ta kahe aasta eest oma temperamendi tõttu raskesti taltsutatav, kuid nendel meistrivõistlustel seisis ta nagu „pildi peal“.

Janita Januškauskaitė-Plungė ütleb, et on tänulik kõikidele, kes on aidanud nii kõrgele jõuda: „Juhust ei ole siin kuigi palju – küll on aga palju tööd, mille eest olen tänulik kogu meeskonnale. Samuti tänan kohtunikku selle eest, et tal jätkus julgust ja asjatundlikkust hinnata, kui ilusad ja väärilised on meie koerad.“

Geenid moodustavad kolmandiku edust

Ameerikas saadud tunnustus on aretaja sõnul ainulaadne, sest kääbusspitside juured pärinevad just sellest riigist.

“Ma arvan, et aretaja peab mitte ainult tundma tõugu ja püüdlema selle hea realiseerimise poole, vaid teadma ühtaegu genofonde ja varasemaid põlvkondi. Just tänu varasemate aretajate nutikusele on säilitatud tõu ehedus. Tänu nendele saab ka minu koer saavutada parimaid tulemusi,“ ütleb Plungė.