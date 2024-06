Ungari „suveräänsuskaitse“ läks korruptsiooni vastu võitleva organisatsiooni kallale

Transparency International Magyarország teatas eile, et sai hiljuti asutatud ja inimõiguslaste poolt teisitimõtlemise mahasurumise vahendiks peetavalt suveräänsuse kaitse büroolt kuueleheküljelise kirja, milles teatati juurdluse algusest, vahendab Associated Press.

Suveräänsuskaitse nõudis informatsiooni finantside ja tegevuse kohta ning teatas, et on algatanud „üksikasjaliku ja kõikehõlmava juurdluse“ Transparency International Magyarországi tegevuse kohta. Organisatsioon teatas, et kuuletub, aga peab samas suveräänsuskaitset põhiseaduse vastaseks.