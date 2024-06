Biden annab armu tuhandetele sõjaveteranidele, kes on homoseksuaalsuses süüdi mõistetud

USA president Joe Biden kuulutas kolmapäeval välja, et käivitab protsessi armuandmiseks USA veteranidele, kelle sõjavägi on süüdi mõistnud homoseksuaalsuse eest. Homoseksuaalsus oli USA sõjaväes keelustatud kuni 2013. aastani.

Biden teatas kolmapäevases avalduses, et armuandmine on ajalooliste vigade parandamine. „Vaatamata nende julgusele ja nende toodud suurtele ohvritele sunniti tuhanded LGBTQI+ teenistuse liikmed nende seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu sõjaväest lahkuma,“ ütles Biden. „Mõned neist patriootlikest ameeriklastest kuulutati sõjakohtu alla ja on aastakümneid kandnud selle suure ebaõigluse koormat.“