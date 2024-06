Mais toimunud Kevadtormil olid kasutusel kuus Prantsusmaa Jaguari sõjamasinat, millest neli viidi pärast õppust rongiga tagasi Prantsusmaale. Kaks jäid aga Eestisse, mis nüüd laevaga tagasi Prantsusmaale toimetatakse, et need saaksid seal osaleda uutel õppustel.

Kolonelleitnant Pauchet rääkis Delfile, et Jaguarid otsustati transportida erinevalt, et katsetada sõjatehnika veo eri võimalusi, ja et kõik laabuks nii, nagu nad soovivad.