Jokker nõustus pea kuue aasta pikkuse vangistusega

Harju maakohtus anti täna kohtule üle kokkulepped Valeri Ramjala, hüüdnimega Jokkeri süüdimõistmiseks. Kokkuleppe kohaselt määratakse Ramjalale kuritegeliku ühenduse organiseerimise eest viie aasta ja seitsme kuu pikkune vangistus, millest tal on nüüdseks aasta ja kaks kuud ära kantud, sest ta on viibinud alates kinnipidamisest vahi all.