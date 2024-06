Kihlveopettus Briti valimistel. Uurimise all on 15 konservatiivi ja kuus politseinikku, üks leiborist vedas kihla enda võidu vastu

Värskeimaks avaldatud kahtlusaluseks on Walesi poliitik Russell George. Ta kuulub samasse valimisringkonda peaminister Rishi Sunaki assistendi Craig Williamsiga, kes on samasuguse kahtluse all. Teisipäeval teatas partei, et Williams ja samuti kahtluse all olev parteikaaslane Laura Saunders ei esinda 4. juuli valimistel enam erakonda ja valituks osutumise korral nad fraktsiooniga liituda ei saa. Uurimise lõpuni neid siiski parteist välja ei heideta.