Venemaal algas kohtuprotsess spionaažis süüdistatava USA ajakirjaniku Evan Gershkovichi üle

Gershkovich ise, tema tööandja ja USA valitsus on kõik süüdistused tagasi lükanud ning kinnitavad, et ta tegi lihtsalt oma tööd Venemaa välisministeeriumi poolt akrediteeritud reporterina, vahendab Reuters.

Venemaa president Vladimir Putin on öelnud, et Venemaa on avatud Gershkovichi hõlmava vangide vahetuse mõttele ja et kontaktid USA-ga on toimunud, aga need peavad jääma salajasteks.