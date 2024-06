Indrek Saar: mõnele ei meeldinud minu ja Kallase kandidatuur kõrgetele kohtadele

Saar ütles Delfile, et kuigi loomulikult oli eesmärk saada valituks, siis tegi Eesti siiski väga head kampaaniat. „Valituks osutunu oli sunnitud end kampaania raames nii mõnegi asjaga ära siduma, mis algselt võib-olla poleks pidanud programmi kuuluma. Loodame, et selle võrra on Eesti andnud oma väga olulise panuse sellesse, milline saab olema tulevase peasekretäri programm,“ sõnas ta.

Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) nentis, et geopoliitilised võimuvõitlused mängisid rolli ka siin. „Kõige suurem õppetund napist kaotusest on ikkagi see, et peame oma kampaaniad edaspidi strateegilisemalt üles ehitama. Samameelsete riikidega oma väärtusruumile kontakte otsima. Peab senisest veel rohkem panustama väikeriigina ka isiklikesse tugevatesse sidemetesse kaugemate riikide saadikutega.“