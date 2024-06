Lõuna-Korea ja Jaapan kahtlustavad, et Põhja-Korea üritas katsetada uut hüperheliraketti

Armee juhatusest öeldi hiljem Lõuna-Korea ajakirjanikele, et rakett plahvatas, kui see lendas üle Põhja-Korea idaranniku Wonsani linna vetesse. Raketi killud leiti stardikohast kuni 250 kilomeetrit kauguselt.

Anonüümseks jääda soovinud JCS-i ametnik ütles hiljem ajakirjanikele, et sõjavägi peab võimalikuks, et relv oli hüperhelirakett.

USA Indo-Vaikse ookeani väejuhatus ütles, et USA mõistab hukka Põhja-Korea käitumise, isegi, kui see ei kujutanud otsest ohtu USA territooriumile ega nende liitlastele.

Alates 2022. aastast on Põhja-Korea järsult suurendanud relvakatsetuste tempot, et suurendada oma tuumarünnakuvõimekust. Väliseksperdid väitsid AP-le, et Põhja-Korea eesmärk on lõpuks kasutada oma suuremat tuumaarsenali USA-lt suuremate järeleandmiste väljapressimiseks.