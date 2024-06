ELi tippkohtumise eel on endiselt ebaselge, kuidas ühist kaitsetööstust rahastama hakata

Kuigi EL-i liidrid palusid märtsis, et Euroopa Komisjon esitaks järgmiseks tippkohtumiseks ettepanekud, kuidas bloki kaitsetööstust rahastada, on neljapäeval toimuva kohtumise eel ebaselge, kas plaan on valmis ja mida see endaga kaasa toob, kirjutab portaal Euractiv.