Indrek Saart ei valitud Euroopa Nõukogu peasekretäriks

Indrek Saar kogus valimiste teises voorus 85 häält Alain Berseti 114 hääle vastu. Saar märkis, et konkurents Euroopa Nõukogu peasekretäri kohale oli tihe ja kõik kandidaadid tugevad. „Hindan kõrgelt peasekretäri kampaania käigus saadud kogemust ja usun, et Euroopa Nõukogu säilitab oma mõjukuse praegusel Euroopa julgeoleku jaoks pöördelisel ajal,“ sõnas Saar.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul aitas Saare kampaania teha Eestit nähtavamaks ning Saar oli tugev kandidaat. „Paraku polnud need hääled valituks osutumiseks piisavad,“ ütles Tsahkna.

Ta lisas, et taoliste valimiste puhul tuleb alati arvesse võtta, et kandidaadi pädevus ja ametisse sobivus on vaid üks osa võrrandist. „Sellele lisaks mängivad alati rolli laiemad poliitilised kokkulepped suurte poliitiliste rühmade vahel, kuna valijateks olid Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee liikmed ehk parlamentide saadikud kõikidest EN-i liikmeriikidest,“ märkis välisminister.