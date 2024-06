Üks maailma haruldasemaid kaslasi päästeti väljasuremise ohust

„Järgmise saja aasta jooksul jõuame tõenäoliselt selleni, et ilves taastub täielikult oma looduslikult levialas,“ ütles ta. „Kliimamuutus on murettekitav tegur, sest me ei tea, mida see tegema hakkab – oleme näinud tulekahjude sagenemist Vahemere piirkonnas, seega pole veel kindlaks tehtud, kuidas see ilvestele mõju avaldab. Nii et see on tohutu edu, kuid liikide taastamiseks sinna, kus see peaks olema, on veel pikk tee minna.“