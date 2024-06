Näljastreiki pidanud Delhi veeminister viidi haiglasse

Minister Atishi Marlena toimetati teisipäeva hommikul haiglasse, vahendas BBC. Atishi alustas näljastreiki eelmisel nädal, et rõhutada pealinna Delhi veekriisi ulatuslikkust. Atishi süüdistas naaberosariigi Haryana valitsust selles, et nad hoiavad kinni suurt osa pealinna läbiva Yamuna jõe veest.

Ka ministri kodupartei AAP juht süüdistas naaberosariiki linna veevarude piiramises. Haryanas võimul olev Bharatiya Janata Partei (BJP) eitab süüdistusi ja väidab, et süüdi on hoopis AAP valitsus.

See suvi on Delhis viimaste aastate kõige kuumem ning temperatuur on mitu nädalat püsinud üle 40 kraadi. Pikaaegne kuumalaine ja sellest tingitud tarbimise suurenemine kasvatas pealinnas oluliselt veepuudust. Veevarust on peaaegu lõppenud ja inimesed sõltuvad tankerite tarnitavast veest.