VIDEO ja FOTOD | Maksude tõusu vastu protestijad tungisid Keenia parlamendihoonesse. Mitu inimest sai surma ja tekkis tulekahju

Teisipäeval kogunes Keenia pealinnas Nairobis tuhandeid inimesi meelt avaldama maksukoormust suurendava seaduseelnõu vastu. Meedia teatel oli suur osa parlamendi juurde kogunenud protestijaid noored mehed, kel õnnestus politseist mööda pääseda ning parlamendihoonesse tungida. Associated Pressi (AP) teatel põgenesid rahvasaadikud tunneli kaudu. Meeleavaldajad lubasid eelnõu vastu hääletanud poliitikutel ümberpiiratud hoonest välja kõndida.

Seejärel avas politsei parlamendihoonesse tungijate vastu tule. Reutersi teatel sai vähemalt viis meeleavaldajat surma, kümneid haavata. Parameedik Richard Ngumo ütles Reutersile, et tulistamises on haavata saanud üle 50 inimese.

Protestiaktsioone ja kokkupõrkeid toimus veel mitmes linnas üle riigi. Rahulolematuse põhjus on finantsseaduse eelnõu, mille eesmärk on koguda veel 2,7 miljardi dollari ulatuses makse, et vähendada riigi võlakoormust.