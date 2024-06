Politico: läbirääkijad leppisid von der Leyeni, Kallase ja Costa ELi ametipostid kokku

Väljaande järgi kinnitasid nende allikad, et läbirääkijad leppisid viimaks kokku, et Euroopa Komisjoni presidendina jätkab sakslane Ursula von der Leyen , Euroopa Ülemkogu alaliseks eesistujaks saab Portugali sotsialistist ekspeaminister António Costa ning Euroopa Liidu välispoliitika kõrgeks esindajaks Eesti peaminister Kaja Kallas.

Läbirääkijateks on Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ja Poola peaminister Donald Tusk (Euroopa Rahvapartei (EPP) poolt), Hispaania peaminister Pedro Sánchez ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz (sotsialistide (S&D) poolt) ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Hollandi peaminister Mark Rutte (liberaalide (Renew) poolt).

Üks anonüümsust palunud ametnik ütles Politicole, et Itaalia peaminister Giorgia Melonile ei meeldinud, et ta jälle läbirääkimistest kõrvale jäi. Sellegipoolest saab Itaalia järgmises Euroopa Komisjonis tõenäoliselt väga kõrgetasemelise portfelli. Ta lisas, et otsus peaks nüüd kergesti läbi minema.