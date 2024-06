Siseminister Vene luureõhupallist: mille jaoks nad infot koguvad, me täpselt ei tea

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel sõnas Delfile, et Venemaa on ka varem luureõhupalli piiri taga lennutanud. „Õhupall on eeldatavasti varustatud erineva seiretehnikaga, mille abil Venemaa kogub endale huvipakkuvat infot,“ tõdes Purgel.