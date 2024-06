Vene välisministeerium teatas lääne meedia blokeerimisest. Eestist on nimekirjas kolm portaali, sealhulgas Delfi

Nimekirjas on 25 riigi väljaanded ning neli üle-euroopalist väljaannet. Teiste seas blokeeritakse Saksamaa väljaanded Zeit, Spiegel ja Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hispaania leht El País, Itaalia leht la Repubblica, Soome ringhääling Yle ja ajaleht Helsingin Sanomat, Prantsusmaa leht Le Monde ja uudisteagentuur AFP ning USA leht Politico.

Eestist on nimekirjas Delfi, ERR ja Propastop. Delfi Läti ja Leedu harule ning Eesti ajalehele Postimees seati samasugune blokeering juba 2022. aastal. Uut keelunimekirja võib täismahus lugeda siit .

Vene välisministeerium põhjendas keelunimekirja laiendamist EL-i otsusega piirata eurooplaste juurdepääsu RIA Novosti, Izvestija ja Rossiiskaja Gazeta lehtedele. Samuti väidetakse teates, et kõik blokeeritud Euroopa väljaanded levitavad süsteemselt valeinfot „erioperatsiooni edusammude“ kohta. „Vene pool on korduvalt ja eri tasemel hoiatanud, et ajakirjanike poliitiline tagakiusamine ning Vene meedia alusetu keelustamine ei jää märkamatuks,“ lisatakse teates.