WSJ: Saksamaa tehasetulekahju taga on Vene sabotöörid

Saksa uurijad ütlesid pärast põlengut, et tegemist oli tõenäoliselt õnnetusjuhtumiga. Eskalatsiooni vältida püüdvad Euroopa riigid on üldse olnud ettevaatlikud Moskva süüdistamisega, aga eraviisiliselt räägivad julgeolekuametnikud, et Venemaa näib olevat hoogustanud rünnakuid Ukraina abistamisega seotud tsiviil- ja sõjaliste objektide ning inimeste vastu Euroopas, kirjutas WSJ.

Põlenud tehas kuulub Diehl Metal Applicationsile, mis on osa ettevõtete grupist Diehl Stiftung & Co. KG. Tegemist on kaitsetööstusettevõttega, mis toodab ja töötleb erinevaid metallkomponente. Tehas on pärast tulekahju uuesti tööle pandud.