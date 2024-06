Von der Leyen teatas, et Ukraina ja Moldovaga alustati EL-iga liitumise läbirääkimisi

Von der Leyeni sõnul on Ukraina ja Moldova inimesed demonstreerinud oma vankumatut tahet ja otsustavust olla Euroopa projekti osa ning nad on isegi sõja ja segaduse ajal alustanud ulatuslikke reforme.

Von der Leyen ütles, et nad teavad, et teekond tuleb karm ja nõudlik. Liitumisläbirääkimised on mõeldud kandidaatide liikmesriigile osaks saavateks kohustusteks ettevalmistamiseks, mistõttu ei ole mingeid otseteid. Läbirääkimisi alustatakse aga von der Leyeni sõnul tugevas avatuse, kaasatuse ja pühendumise vaimus.

„Ees seisev teekond on katsumusterohke. Aga see on täis ka tohutuid võimalusi Moldova ja Ukraina ning kogu liidu jaoks,“ ütles von der Leyen. „Koos saame me sepistada suurema, dünaamilisema ja rohkem ettepoole vaatava Euroopa. Seega soovin ma teile liitumisläbirääkimiste väga edukat algust.“