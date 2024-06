Andmekaitsespetsialisti (DPO) ülesanded ja tähtsus tänapäeva ettevõtetes

Miks on vaja isikuandmeid kaitsta?

Isikuandmeid on vaja kaitsta selleks, et inimesed vajavad kindlust, et nende kohta käivat teavet kogutakse ja kasutatakse õigesti, ausalt ja turvaliselt. Vastasel juhul ei teki usaldust. Andmekaitsereeglite tõlgendamine, nende järgimine ja tõhus infoturve aitavad suurendada inimeste usaldust ja ühtlasi kaitsta ettevõtte/asutuse (info)vara.

Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR

2016 võeti vastu isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR (inglise keeles General Data Protection Regulation), mis on Euroopa Liidu määrus, millega anti õiguslik raam isikuandmete kaitse normidele ehk need on juhised, kuidas töödelda isikuandmeid Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumi kui tegemist on Euroopa Liidu kodanikega .

GDPRi põhiline eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada Euroopa Liidu isikuandmete kaitse norme nii, et üksikisikutel oleks suurem võimalus kontrollida oma isikuandmete töötlemist eraisikute, ettevõtete kui riigiasutuste poolt.

Isikuandmete all peetakse silmas igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Tuvastatav on füüsiline isik, keda on võimalik tuvastada eelkõige mõne identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, tema geneetiline, majanduslik, kultuuriline vms tunnus.

Isikuandmete töötlemiseks on mistahes isikuandmetega tehtav toiming - näiteks isikuandmete kogumine, muutmine, salvestamine, edastamine, säilitamine, päringute tegemine, avalikustamine, kustutamine.

Selleks, et isikustatud kui ka isikustamata andmetest ettevõttes rohkem kasu oleks, tuleb kogutavaid andmeid paremini mõista ja kasutada ka kvaliteetset andmeanalüütikat.

Oluline on seejuures, et andmeid kasutatakse õigesti ehk kooskõlas õigusaktidega. Vastasel juhul ähvardavad ettevõtet trahvid ja seda ka olukordades, kus andmekaitsespetsialisti olemasolu on nõutav, kuid ettevõte ei ole andmekaitsespetsialisti määranud.

Kes on andmekaitsespetsialist ehk DPO?