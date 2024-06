VIDEO | Hiina sond tõi esimesena Maale Kuu tagakülje pinnaseproove

Umbes kaks kilogrammi Kuu pinnaseproove viiakse CCTV teatel analüüsimiseks Pekingisse, kus neid analüüsivad Hiina ja teiste riikide teadlased, kes usuvad, et need paljastavad uusi detaile Maa, Kuu ja päikesesüsteemi moodustumise kohta.

„Me teame, et [Kuu tagakülg] on sõna otseses mõttes teistmoodi koht, see koosneb teistest materjalidest kui Kuu esikülg, sellel on teistmoodi ajalugu... On tõesti fundamentaalse teadusliku tähtsusega need proovid kätte saada,“ ütles Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) tehniline ametnik Neil Melville-Kenney.