Macroni sõnul tekitab parem- või vasakäärmuslaste võit parlamendivalimistel kodusõja

Macron ütles podcast’is Génération Do It Yourself, et küsitluste järgi esikohal oleva RN-i manifest ning selle lahendused kuritegevuse ja sisserände hirmu vastu põhinevad stigmatiseerimisel või lõhestamisel, vahendab Guardian.

„Ma leian, et paremäärmuslaste pakutavad lahendused ei tule kõne allagi, sest see on inimeste kategoriseerimine nende usu või päritolu järgi, ja seetõttu viib see lõhenemise ja kodusõjani,“ ütles Macron.

Samasuguse kriitikaga esines Macron ka NFP-sse kuuluva vasakäärmusliku erakonna La France Insoumise (Paindumatu Prantsusmaa, LFI) aadressil.

„Aga ka see, selle taga on kodusõda, sest kategoriseeritakse inimesi ainuüksi nende usuliste vaadete või kogukonna põhjal, kuhu nad kuuluvad, mis on omamoodi vahend nende laiemast rahvuslikust kogukonnast isoleerimise õigustamiseks, ning antud juhul tuleks kodusõda nendega, kes ei jaga neid samu väärtusi,“ ütles Macron.

Macroni avaldusi paluti kommenteerida RN-i presidendil Jordan Bardellal, keda peetakse võimalikuks peaministriks, kui RN valimised võidab.

„President ei tohiks selliseid asju öelda,“ lausus Bardella.

Macroni avaldused mõistis hukka ka LFI juht Jean-Luc Mélenchon, kes ütles telekanalile France 2, et Macroni enda poliitika kutsub esile rahutusi, nagu juhtus Uus-Kaledoonias.

RN avaldas enne Macroni esinemist oma valimismanifesti, milles lubatakse piirata sisserännet ja võtta Prantsusmaal välismaalastest vanemate poolt sünnitatud ja kasvatatud lastelt kodakondsuse saamise õigus.

Bardella ütles, et RN-i pikaajaline eesmärk on Prantsusmaa „taas jalgele tõstmine“, kehtestades „vajalikud seadused islamistlike ideoloogiate vastu“.