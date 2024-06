Tänasest algavad Tallinnas ulatuslikud teetööd, kesklinnas liiklemine muutub keerulisemaks

Tallinna Vee vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde tõttu suletakse tänasest autoliiklus Suur-Ameerika tänaval Toom-Kuninga ja Õllepruuli tänava vahelisel lõigul. Samal ajal on sõidukitele suletud ka Toom-Kuninga ristmik. Jalakäijatele on läbipääs tagatud.

Juurdepääs Õllepruuli tänavale on Pärnu maantee suunalt tagatud kogu ehitusperioodi vältel. Suur-Ameerika tänava ehitustööde tõttu muudetakse alates 25. juuni tööpäeva algusest kuni 25. augusti tööpäeva lõpuni bussiliini nr 47 liikumisteed mõlemal sõidusuunal. Bussijaama suunal sõidab buss nr 47 marsruudil Endla tänav, Tõnismäe tänav, Pärnu maantee, Liivalaia tänav. Väike-Õismäe suunal on bussi nr 47 liikumistee järgmine: Liivalaia tänav, Pärnu maantee, Tõnismäe tänav, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Endla tänav. Töid teeb Watercom OÜ. Tööde lõpetamise tähtaeg on 25. august.