EL annab Ukrainale Vene varade kulul esimest korda 1,4 miljardi eurot sõjalist abi

„See on õiglane otsus, sest nii saab Ukraina relvastust Venemaa enda riigivaralt teenitud kasumiga, mitte ainult Euroopa Liidu maksumaksja rahaga,“ ütles välisminister Margus Tsahkna pärast Luksemburgis toimunud kohtumist. „Raha läheb otsust ellu viivatele riikidele, kes saavad kohe osta Ukrainale hädavajalikku relvastust. See on kiirtee, et Ukraina saaks tagasi lüüa Venemaa igapäevased rünnakud ning kaitsta oma energiataristut ja inimesi.“