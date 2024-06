The Economist: nagu Kennedytel Ameerikas on Kaja Kallase perekonnanimi nii privileeg kui ka koorem

The Economist märgib, et Kaja Kallase isa Siim Kallas oli iseseisva Eesti keskpanga esimene juht (tegelikult oli selleks Rein Otsason – toim), peaminister aastatel 2002-2003 ja Euroopa Komisjoni volinik aastatel 2004-2014. Sealjuures tuletab The Economist meelde, et Siim Kallas on ainus isik, kes on olnud nii Euroopa Komisjoni kui ka Nõukogude Liidu ülemnõukogu liige.