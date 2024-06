Reuters: Trumpile esitati plaan peatada Ukrainale sõjalise abi andmine, kui nad Moskvaga rahukõnelusi ei alusta

Donald Trumpi kaks kõrget nõunikku on esitanud talle plaani lõpetada Venemaa- Ukraina sõda, vahendab Reuters. Plaani järgi peaks USA teatama, et Ukrainale antakse edasist relvaabi üksnes siis, kui nad alustavad rahukõnelusi.

USA hoiataks samal ajal Moskvat, et läbirääkimistest keeldumine tooks kaasa selle, et USA suurendab Ukrainale antavat toetust, ütles Reutersile Trumpi nõunik, endine kindralleitnant Keith Kellogg.

Plaani koostajad Keith Kellogg ja Fred Fleitz töötasid julgeolekunõukogus aastatel 2017–2021, kui Trump oli USA president. Nende sõnul on eesmärk relvarahuni jõudmine. Fleitz kinnitas, et Trumpile on strateegiat tutvustatud ja endine president oli positiivselt meelestatud. „Ma ei väida, et ta nõustus iga sõnaga, kuid meil oli hea meel, et saime tagasisidet,“ ütles ta.