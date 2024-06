WikiLeaksi asutaja pääses vangistusest ja lendab koduriiki

Teade Assange’i vabastamisest tuli vahetult pärast seda, kui ilmus uudis, et ta tunnistab sel nädalal end süüdi USA spionaažiseaduse rikkumises, mis võimaldaks tal naasta koju Austraaliasse.

USA prokurörid teatasid kohtupaberites, et 52-aastane Assange on nõustunud tunnistama end süüdi ühes kriminaalasjas, milleks on USA Põhja-Mariaani ringkonnakohtus esitatud dokumentide hankimine ja avalikustamine salastatud USA riigikaitsedokumentide kohta.