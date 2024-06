FOTOD | „Sõnad ja mõistmine saavad otsa.“ Jätised hävitasid päästjate jaoks üliolulise veevõtukoha

Vabriku tänaval toimunud maastikupõlengu kustutamiselt veepaakide uuesti täitmiseks lähedal asuva, Pärnu jõe äärse metsakombinaadi hüdrandi juurde läinud päästjad avastasid, et keegi on sellele tule otsa pannud. „Meile ülioluline veevõtukoht lihtsalt hävitati,“ märkis komando.

Kas hüdrandi hävitamine ja maastikupõleng võisid omavahel seotud olla, ei osanud komando ütelda, igal juhul asusid need lähestikku. „Ja kui me paake täita tahtsime, siis hüdrandist alles jäänu oli veel soe. Seega ilmselt värske hävitamine,“ hindasid nad. „Olgu täpsustuseks öeldud, et maastikupõleng hüdrandini ei ulatunud. Nende vahemaa jääb umbes 200 meetri kaugusele.“