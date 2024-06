VIDEO | Moskva lähistel asuvas sõjalise elektroonika instituudis puhkes tulekahju

Lisaks teadustööle tegeletakse hoones elektroonika tootmisega. Tulekahju puhkes kaheksakorruselise hoone viiendal korrusel ja evakueerumine jätkub, mis tähendab, et osa töötajatest jäi majja lõksu. Esialgsetel andmetel on majas üheksa inimest ja üks pääses eluga, vahendab ministeerium.

Telegrami-kanali Shot teatel on seitsmendale korrusele lõksu jäänud seitse inimest ja suits levib üle kogu instituudi hoone. Vene meedia teatel tegeleb instituut elektroonikaseadmete ja raadiokomponentide tootmisega. Instituut on Ukraina-vastase sõja toetamise eest lääne sanktsioonide all. Telegrami-kanali „Ostorožno, novosti“ andmeil toodeti seal komponente Vene sõjalennukite, S-400 õhutõrjesüsteemide ja täppislaskemoona jaoks.