ANALÜÜS | Lev Kadik: Putini ja Kimi lähenemine ähvardab rikkuda Venemaa suhted Hiinaga

Lõuna-Korea on juba teatanud, et võib oma poliitikat muuta ja hakata Ukrainale relvaabi andma. Ringreis võib aga halvendada ka Moskva ja Pekingi vahelisi suhteid. Nimelt Hiina ei ole rahul Põhja-Korea sõltumatuse suurenemisega. Lisaks on Hiinal lahendamata territoriaalvaidlus Vietnamiga ja Venemaa on siin toetanud Vietnamit.