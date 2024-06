EL-i välisesindaja sõnul leiti võimalus ignoreerida Ungari vetot Ukraina rahastamisele

Ungari ei osalenud EL-is Vene varadelt kogunenud dividendide kasutamist puudutava eelkokkuleppe sõlmimisel, kuna soovis vältida Venemaa ärritamist. Borrelli sõnul tähendab see, et nüüd ei ole Ungaril ka sõnaõigust selle vara kasutamise üle, ehkki muidu saaks iga riik rahaeralduse puhul kasutada vetot.

„See on komplitseeritud, nagu iga juriidiline otsus, aga see toimib,“ kinnitas Borrell, kelle sõnul arutatakse plaani edasi esmaspäeval Luksemburgis toimuval välisministrite kohtumisel. Välisesindaja sõnul pakuti Ungari peaministrile Viktor Orbánile enne seda kokkulepet, et Ungari maksumaksja raha ei hakata ühelgi moel Ukraina toetamiseks kasutama. „Mitte ainult surmavaks abiks, vaid igasuguseks abiks: võtke oma raha kastist välja, ma ei taha teie raha kasutada,“ seletas Borrell eelmisel esmaspäeval toimunud ülemkogu kohtumisel tehtud ettepaneku sisu.