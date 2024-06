Nädalavahetus tõi Kallasele veel halbu uudiseid. Koos itaallastega pahurdavad ka tšehhid, liberaalide arv kahaneb

Politico märgib, et fraktsiooni progressiivsemale tiivale tuleb ANO lahkumine kergendusena, kuna populismi poole kaldunud Tšehhi ekspeaminister Babiš hakkas fraktsioonist uusi liitujaid eemale peletama. Näiteks teatasid üleeuroopalise partei Volt rakukese moodustavad viis saksa ja hollandi eurosaadikut eelmisel nädalal roheliste fraktsiooniga liitumisest, sest ei soovinud Babiši parteiga fraktsiooni jagada. Fraktsiooni esimees Valérie Hayer märkis, et lahutusega venitati isegi liiga kaua. „ANO on valinud populismi tee, mis on meie väärtuste ja identiteediga ühildamatu,“ ütles Hayer, kes on Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni parteikaaslane.